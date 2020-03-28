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Сексуальна фітоняшка показала пікантне фото у ліжку

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Теммі Хемброу у ліжку - фото 1
Теммі Хемброу у ліжку

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу навіть на самоізоляції не збирається відмовляти фанатам у нових фото. А недавнє селфі білявки у ліжку викликало шквал компліментів.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно красуня поділилась пікантним фото у ліжку, на якому позує тільки у спідньому. За короткий час допис зібрав понад 300 тисяч лайків та тисячі коментарів. Ця дівчина знає, як привернути увагу!

instagram.com/tammyhembrow/ - фото 394607
instagram.com/tammyhembrow/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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