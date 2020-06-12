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Мода на колесах: Dior і Vespa представили стильну колаборацію

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Vespa і Dior вирішили об'єднатися - фото 1
Vespa і Dior вирішили об'єднатися

Dior представив колаборації з італійським брендом Vespa. І виглядає вона дуже і дуже стильно.

До неї увійшла не тільки спеціальна версія культового скутера Vespa 946, над якою попрацювала креативний директор французького будинку Марія Грація Кьюрі.

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Крім транспортного засобу пропонується лінія аксесуарів – шолом і кофр для багажника. Їх прикрасив фірмовий візерунок Dior Oblique, який був створений дизайнером Марком Боан у 1967 році.

Мода на колесах: Dior і Vespa представили стильну колаборацію - фото 409865

За інформацією WWD, продажу колаборації стартують навесні 2021 року. Знайти її можна буде в обраних бутиках Dior і салонах концерну Piaggio Group, який виробляє Vespa.

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Джерело: WWD
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