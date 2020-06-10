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Bentley випустила годинник: коштує він, як Renault Sandero

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Годинник від Bentley коштує 7000 фунтів стерлінгів - фото 1
Годинник від Bentley коштує 7000 фунтів стерлінгів

Компанія Bentley і швейцарська марка Breitling відзначили 17-річну співпрацю, випустивши нову модель наручних годинників Chronomat. Їх можна придбати за 7000 фунтів стерлінгів. Приблизно у стільки ж обійдеться покупка новенького базового Renault Sandero.

Уперше модель Breitling Chronomat з'явилася у 1984 році. Нинішні майстри швейцарської компанії випустили оновлену модель, яка, на їхню думку, перетворилася на універсальний спортивний годинник, в якому вдень можна сходити на пляж, а ввечері пройтися червоною килимовою доріжкою.

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Корпус годинника виконаний з нержавіючої сталі. Його діаметр становить 42 міліметри. Модель доповнена металевим браслетом і застібкою-метеликом. На прозору задню кришку з сапфірового скла нанесене гравірування Bentley.

Bentley випустила годинник: коштує він, як Renault Sandero - фото 409354

Bentley випустила годинник: коштує він, як Renault Sandero - фото 409355

На початку квітня годинна компанія Jacob & Co. представила наручний годинник Bugatti Chiron Tourbillon, який імітує роботу двигуна W16. Годинниковий механізм моделі зібраний вручну з 578 деталей і закріплений на амортизувальних пружинах. Вартість унікального годинника склала 280 000 доларів.

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Джерело: Motor
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