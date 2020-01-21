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Міжнародний день обіймів 2020: прикольні картинки для привітання
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Міжнародний день обіймів святкують 21 січня! Сьогодні можна і варто обіймати не лише рідних та близьких, а й незнайомців, звісно ж, з їхнього дозволу. Підготували красиві картинки та прикольні листівки з Днем обіймів!
Міжнародний день обіймів є молодим, але справді приємним святом. Все почалось зі студентів, які ще у 1986 вирішили просто обіймати один одного без зайвих слів. І справді, людям часто бракує навіть такої дрібниці, як доброзичливі обійми. Минуло вдосталь часу, але традиція проводити флешмоби з "безкоштовними обіймами" поширилась по всьому світу. А 21 січня - ще одна причина, щоб поділитись своїми теплом з оточенням. Якщо ж ваші близькі та дорогі серцю люди надто далеко, щоб їх обійняти, то можна надіслати красиву картинку з привітанням. Звісно ж, це не скасовує "обіймашок" при зустрічі, але точно змусить усміхнутись :)
І ще: Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
Красиві і прикольні картинки з Днем обіймів
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