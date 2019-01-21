Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися

Міжнародний день обіймів щороку відзначають 21 січня! У цей день обіймати навіть незнайомих людей, щоправда, краще спершу спитати дозволу. Зібрали ТОП 5 причин, чому варто обійматися.

Міжнародний день обіймів виник доволі недавно – у 1986 році в американському містечку Каро. Тоді студенти вирішили обіймати один одного без натяків на інтим, ділячись душевним теплом та підтримкою. Відтоді, свято не тільки отримало конкретний день у році, а й стало ідеєю для багатьох флешмобів під назвою "Free hugs" або ж "Безкоштовні обійми", коли люди виходять на вулиці з постерами з такими ж написами та обіймають всіх, хто до них підходить, або потребую обійм. Досі вагаєтесь, чи справді звичайні обійми здатні покращити самопочуття? Зібрали 5 причин, чому варто обійматися щодня.

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Для щастя

Чому корисно обійматись

На думку психологів, сучасні люди настільки розмежовують особистий простір та надають перевагу спілкуванню онлайн, що часто страждають від браку найпростіших фізичних контактів. Тому навіть обійми з будь-якою живою істотою, будь це людина чи навіть кіт, здатні покращити моральне самопочуття та принести відчуття щастя.

Для здоров'я

5 причин обійматися щодня

Учені не раз підтвердили, що у дітей, який обіймають часто, краща концентрація уваги, міцнішає пам'ять, а також є вища стійкість до стресу. І навіть дорослим потрібні обійми, щоб зменшувати ймовірність появи хронічних захворювань та шкідливих звичок. До слова, навіть з порушеннями сну можна впоратись, якщо часто обійматись. Під час тактильних контактів виробляється гормон щастя та зміцнюється імунітет.

Все ще мало причин? Кожні міцні обійми спалюють до 70 ккал, тому активні обійми допоможуть позбутися наслідків зайвого шматочка тортика.

Для зміцнення стосунків

Обійми зміцнюють дружбу

Важко уявити собі пару чи друзів, які зовсім не торкаються один одного. Обійми є доволі важливою і навіть інтимною деталлю, яка підіймає рівень довіри, позбавляє негативних думок та загалом зміцнює будь-які стосунки.

Для спокою

Обійми заспокоюють

Життя сповнене шаленої кількості стресів та тривоги, тому людям потрібно знаходити методи, які дозволятимуть сховатися від всього негативного. Однак є один універсальний - і це обійми. У цей час м'язи розслабляються, покращується кровообіг та знижується рівень напруги. Тому спокій тіла впливає і на моральний спокій.

Для розвитку

Обійми допомагають розвиватися

Якщо цей пункт змушує вас сумніватись, то спробуйте виконати маленький челендж – обіймайте щонайменше 12 разів щодня! Саме стільки, на думку відомого американського психотерапевта Вірджинія Сатір, потрібно для відчуття впевненості.

За її словами, 4 обійми на день необхідні для виживання, 8 – для хорошого самопочуття, а 12 – для того, щоб розвиватися та рухатися вгору.

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