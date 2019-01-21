На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
- 95
Міжнародний день обіймів щороку відзначають 21 січня! У цей день обіймати навіть незнайомих людей, щоправда, краще спершу спитати дозволу. Зібрали ТОП 5 причин, чому варто обійматися.
Міжнародний день обіймів виник доволі недавно – у 1986 році в американському містечку Каро. Тоді студенти вирішили обіймати один одного без натяків на інтим, ділячись душевним теплом та підтримкою. Відтоді, свято не тільки отримало конкретний день у році, а й стало ідеєю для багатьох флешмобів під назвою "Free hugs" або ж "Безкоштовні обійми", коли люди виходять на вулиці з постерами з такими ж написами та обіймають всіх, хто до них підходить, або потребую обійм. Досі вагаєтесь, чи справді звичайні обійми здатні покращити самопочуття? Зібрали 5 причин, чому варто обійматися щодня.
І ще: Дієтологи назвали головну помилку, що заважає схуднути
Для щастя
На думку психологів, сучасні люди настільки розмежовують особистий простір та надають перевагу спілкуванню онлайн, що часто страждають від браку найпростіших фізичних контактів. Тому навіть обійми з будь-якою живою істотою, будь це людина чи навіть кіт, здатні покращити моральне самопочуття та принести відчуття щастя.
Для здоров'я
Учені не раз підтвердили, що у дітей, який обіймають часто, краща концентрація уваги, міцнішає пам'ять, а також є вища стійкість до стресу. І навіть дорослим потрібні обійми, щоб зменшувати ймовірність появи хронічних захворювань та шкідливих звичок. До слова, навіть з порушеннями сну можна впоратись, якщо часто обійматись. Під час тактильних контактів виробляється гормон щастя та зміцнюється імунітет.
Все ще мало причин? Кожні міцні обійми спалюють до 70 ккал, тому активні обійми допоможуть позбутися наслідків зайвого шматочка тортика.
Для зміцнення стосунків
Важко уявити собі пару чи друзів, які зовсім не торкаються один одного. Обійми є доволі важливою і навіть інтимною деталлю, яка підіймає рівень довіри, позбавляє негативних думок та загалом зміцнює будь-які стосунки.
Для спокою
Життя сповнене шаленої кількості стресів та тривоги, тому людям потрібно знаходити методи, які дозволятимуть сховатися від всього негативного. Однак є один універсальний - і це обійми. У цей час м'язи розслабляються, покращується кровообіг та знижується рівень напруги. Тому спокій тіла впливає і на моральний спокій.
Для розвитку
Якщо цей пункт змушує вас сумніватись, то спробуйте виконати маленький челендж – обіймайте щонайменше 12 разів щодня! Саме стільки, на думку відомого американського психотерапевта Вірджинія Сатір, потрібно для відчуття впевненості.
За її словами, 4 обійми на день необхідні для виживання, 8 – для хорошого самопочуття, а 12 – для того, щоб розвиватися та рухатися вгору.
Читайте також: Яка добова норма йоду для здоров'я: відповідь медиків
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для водіїв
-
09:26Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг