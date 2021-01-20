На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
21 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 21 січня, віряни вшановують пам'ять преподобного Григорія, чудотворця Печерського, а у світі відзначають Міжнародний день обіймів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 21 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Григорія, чудотворця Печерського. Він був православним святим, ченцем Києво-Печерського монастиря. Преподобномучеником.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 21 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день обіймів
- 1506 – за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує у своїх лавах усього 80-90 осіб.
- 1542 – англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
- 1605 – поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля.
- 1732 – Рештська угода Росії з Персією; поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.
- 1751 – Юхим Дараган став київським полковником.
- 1790 – день створення гільйотини.
- 1793 – Людовик XVI, король Франції, гільотований на Площі Революції.
- 1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
- 1840 – француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику "Астролябія" відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім'я своєї дружини – Земля Аделі
- 1846 – віддруковано перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз".
- 1899 – німецька компанія "Адам Опель", яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
- 1900 – на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.
- 1911 – перше автомобільне ралі в Монте-Карло.
- 1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо возз'єднання Закарпаття з Україною
- 1922 – у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому
- 1925 – визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід
- 1947 – після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики "терпимості" до політики "стримування" комунізму.
- 1952 – італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти у 2151 році.
- 1952 – у США спущено на воду перший підводний човен з атомним реактором "Наутілус".
- 1959 – утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
- 1964 – У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.
- 1966 – соліст групи "The Beatles" Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд.
- 1968 – відбулась одна з наймасштабніших битв під час В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
- 1978 – Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
- 1985 – відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
- 1989 – 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
- 2001 – Пол МакКартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 СІЧНЯ
- 1338 – Карл V Мудрий, король Франції з 1364.
- 1732 – П'єр Бомарше, французький драматург, що прославився понад усе комедіями "Севільський цирульник" та "Весілля Фігаро".
- 1815 – Горейс Велс, американський стоматолог, першим застосував медичну анестезію (1845 рік).
- 1848 – Август Стріндберг, шведський письменник-прозаїк, драматург і живописець, основоположник сучасної шведської літератури і сучасного театру.
- 1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї.
- 1879 – Володимир Сінклер, український військовий діяч, генерал-поручник і шеф штабу Армії УНР
- 1880 – Джордж Ван-Бісбрук, бельгійсько-американський астроном.
- 1881 – Степан Чарнецький – поет, автор слів піснi-гімну "Ой у лузі червона калина". Був режисером львівського театру "Руська бесіда", написав "Іcтоpiю українського театру в Галичині".
- 1889 – Едіт Толкієн, дружина письменника Джона Толкієна, яка стала прообразом чарівниці Лучіен з твору "Сильмариліон".
- 1903 – Ігор Курчатов, російський фізик, розробник радянської атомної бомби.
- 1905 – Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер, кутюр'є.
- 1906 – Ігор Моїсєєв, російський хореограф.
- 1915 – Михайло Опаренко, український льотчик Королівських військово-повітряних сил Великої Британії часів Другої світової війни.
- 1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат "Оскара" ("Людина на всі часи", "Анна Кареніна", "Поїзд").
- 1924 – Бенні Гілл, британський комік, автор та ведучий відомої в усьому світі програми "Шоу Бенні Гілла".
- 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак і актор. За час своїх виступів виконав 128 оперних партій на сцені та в студії.
- 1941 – Річі Гейвенс, американський темношкірий фолк-музикант, який відкривав перший фестиваль Вудсток.
- 1957 – Джина Девіс, американська акторка, лауреатка "Оскара" ("Тутсі", "Тельма й Луїза", "Випадковий турист")
- 1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британської гурту Massive Attack.
- 1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету "Spice Girls", нині сольна виконавиця.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода – літо буде теплим і ясним
- Якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень. Снігопади – до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним.
- Якщо на небі багато зірок, а Місяць – яскрава, то чекай морозних днів незабаром
- Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими. Куми також мають обдаровувати своїх хрещеників. Приносили рушник та мило, щоб дитина росла рум’яним і білим. Вважалося, що якщо помити малюка таким милом, то це допоможе захистити його від пристріту і хвороб. Ось така оригінальна прикмета!
- Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди
- Якщо вікна в будинку запітніли – чекай відлиги
- Сильні холоди 21 січня – потеплішає нескоро
- Якщо хлопець планує вступити в шлюб не з любові найближчим часом, йому варто в цей день сильно напитися, щоб потім краще ладнати з дружиною, яка йому немила.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня зловживати алкоголем і переїдати;
- Не варто нині сваритися з рідними та близькими;
- Не бажано сьогодні виходити з дому після заходу сонця;
- Не слід нині лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
19:53Як виглядає найкрутіший автосалон Cadillac з розкішним інтер'єром
-
19:33Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео
-
19:23В Японії через сніговий шторм зіткнулися 140 автомобілів: відео масштабної ДТП
-
19:15Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:00Місячний календар стрижок на лютий 2021: дні, коли стригти волосся
-
18:52Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів
-
18:40Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів
-
18:24Гороскоп на 21 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото
-
17:51Набір карток Pokemon продали за 400 тисяч доларів: це новий рекорд
-
17:45В Ірландії шукають двох доглядачів віддаленого острова: що потрібно робити
-
17:27Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
17:05ТОП 5 бюджетних порад, як зробити дім затишним та комфортним
-
16:51Джонні Депп з'явився у Сімейці Адамсів: круте відео, яке з'явилося завдяки нейромережі
-
16:42У Європі з'явилися гендерно-нейтральні гральні карти: як вони виглядають
-
16:23Прощай, 2020-й рік: Volkswagen представила новий Polo у незвичайному кольорі
-
16:10Дослідники показали спосіб носити маски, який дає подвійний захист від COVID-19
-
15:47Ейфорія: HBO випустив трейлер другого спеціального епізоду серіалу
-
15:25Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch
-
14:49У мережі з'явилися фото, зроблені на смартфон vivo X60 Pro+: круті кадри
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня