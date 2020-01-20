Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

21 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 34
21 січня – вівторок - фото 1
21 січня – вівторок

Сьогодні, 21 січня, віряни вшановують пам'ять Омеляна, а у світі відзначають міжнародний день обіймів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У цей час остаточно прощалися зі Святками. За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять Омеляна або Омеляна Призимника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 січня, іменини відзначають власники таких імен: Агнеса, Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1506 – за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує у своїх лавах усього 80-90 осіб.
  • 1542 – англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
  • 1605 – поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля.
  • 1732 – Решітська угода Росії з Персією, поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.
  • 1751 – Юхим Дараган став київським полковником.
  • 1790 – день створення гільйотини.
  • 1793 – Людовик XVI, король Франції, гільотований на Площі Революції.
  • 1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
  • 1840 – француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику "Астролябія" відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім'я своєї дружини – Земля Аделі.
  • 1846 – видрукувано перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз".
  • 1899 – німецька компанія "Адам Опель", яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
  • 1900 – на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.
  • 1911 – перше автомобільне ралі в Монте-Карло.
  • 1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо возз'єднання Закарпаття з Україною.
  • 1922 – у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому.
  • 1947 – після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики "терпимості" до політики "стримування" комунізму.
  • 1952 – італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти у 2151 році.
  • 1952 – у США спущено на воду перший підводний човен з атомним реактором "Наутілус".
  • 1959 – утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
  • 1966 – соліст групи "The Beatles" Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд.
  • 1968–— відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
  • 1977 – в Італії дозволено аборти.
  • 1978 – Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
  • 1985 – відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
  • 1989 – 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
  • 2001 – Пол МакКартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.
21 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378897

ХТО НАРОДИВСЯ 21 СІЧНЯ

  • 1338 – Карл V Мудрий, король Франції з 1364.
  • 1732 – П'єр Огюст Карон Бомарше, французький драматург, що прославився понад усе комедіями "Севільський цирульник" та "Весілля Фігаро".
  • 1815 – Горейс Велс, американський стоматолог, першим застосував медичну анестезію.
  • 1848 – Август Стріндберг, шведський письменник-прозаїк, драматург і живописець, основоположник сучасної шведської літератури і сучасного театру.
  • 1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї.
  • 1879 – Володимир Сінклер, український військовий діяч, генерал-поручник і шеф штабу Армії УНР.
  • 1880 – Джордж Ван-Бісбрук, бельгійсько-американський астроном.
  • 1881 – Степан Чарнецький, поет, автор слів пісні-гімну "Ой у лузі червона калина ". Був режисером львівського театру "Руська бесіда" написав "Історію українського театру в Галичині".
  • 1889 – Едіт Толкін, дружина письменника Джона Толкіна, яка стала прообразом чарівниці Лучіен з твору "Сильмариліон".
  • 1905 – Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер, кутюр'є.
  • 1915– Михайло Опаренко, український льотчик Королівських військово-повітряних сил Великої Британії часів 2-ї світової війни.
  • 1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат "Оскара".
  • 1924 – Бенні Гілл, британський комік, автор та ведучий відомої в усьому світі програми "Шоу Бенні Гілла".
  • 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак і актор. За час своїх виступів виконав 128 оперних партій на сцені та в студії.
  • 1941 – Річі Гейвенс, американський темношкірий фолк-музикант, який відкривав перший фестиваль Вудсток.
  • 1957 – Джина Девіс, американська акторка, лауреатка "Оскара".
  • 1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британського гурту "Massive Attack".
  • 1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету "Spice Girls", нині сольна виконавиця.
21 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378894

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
  • По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.
  • Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
  • Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.
  • Якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро.
  • Іній на стогах – до дощового літа.
21 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378891

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Якщо 21 січня заметіль, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Омелянів день вважається особливо небезпечною.
  • До обіду не можна працювати. Здавна брали вихідний у цей день, а роботу вважали гріхом.
  • Також сьогодні не можна підслуховувати чужі розмови. Якщо у вас це сталося випадково, то негайно перейдіть у місце, де вам не буде чутно розмов.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • Вчора, 16:30
  • 587
А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
  • 18 cічня, 21:24
  • 5794
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2030368
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Важлива