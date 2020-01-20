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21 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 січня, віряни вшановують пам'ять Омеляна, а у світі відзначають міжнародний день обіймів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У цей час остаточно прощалися зі Святками. За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять Омеляна або Омеляна Призимника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 21 січня, іменини відзначають власники таких імен: Агнеса, Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1506 – за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує у своїх лавах усього 80-90 осіб.
- 1542 – англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
- 1605 – поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля.
- 1732 – Решітська угода Росії з Персією, поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.
- 1751 – Юхим Дараган став київським полковником.
- 1790 – день створення гільйотини.
- 1793 – Людовик XVI, король Франції, гільотований на Площі Революції.
- 1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
- 1840 – француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику "Астролябія" відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім'я своєї дружини – Земля Аделі.
- 1846 – видрукувано перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз".
- 1899 – німецька компанія "Адам Опель", яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
- 1900 – на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.
- 1911 – перше автомобільне ралі в Монте-Карло.
- 1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо возз'єднання Закарпаття з Україною.
- 1922 – у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому.
- 1947 – після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики "терпимості" до політики "стримування" комунізму.
- 1952 – італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти у 2151 році.
- 1952 – у США спущено на воду перший підводний човен з атомним реактором "Наутілус".
- 1959 – утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
- 1966 – соліст групи "The Beatles" Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд.
- 1968–— відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
- 1977 – в Італії дозволено аборти.
- 1978 – Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
- 1985 – відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
- 1989 – 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
- 2001 – Пол МакКартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 СІЧНЯ
- 1338 – Карл V Мудрий, король Франції з 1364.
- 1732 – П'єр Огюст Карон Бомарше, французький драматург, що прославився понад усе комедіями "Севільський цирульник" та "Весілля Фігаро".
- 1815 – Горейс Велс, американський стоматолог, першим застосував медичну анестезію.
- 1848 – Август Стріндберг, шведський письменник-прозаїк, драматург і живописець, основоположник сучасної шведської літератури і сучасного театру.
- 1855 – Джон Браунінг, американський конструктор зброї.
- 1879 – Володимир Сінклер, український військовий діяч, генерал-поручник і шеф штабу Армії УНР.
- 1880 – Джордж Ван-Бісбрук, бельгійсько-американський астроном.
- 1881 – Степан Чарнецький, поет, автор слів пісні-гімну "Ой у лузі червона калина ". Був режисером львівського театру "Руська бесіда" написав "Історію українського театру в Галичині".
- 1889 – Едіт Толкін, дружина письменника Джона Толкіна, яка стала прообразом чарівниці Лучіен з твору "Сильмариліон".
- 1905 – Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер, кутюр'є.
- 1915– Михайло Опаренко, український льотчик Королівських військово-повітряних сил Великої Британії часів 2-ї світової війни.
- 1922 – Пол Скофілд, англійський актор, лауреат "Оскара".
- 1924 – Бенні Гілл, британський комік, автор та ведучий відомої в усьому світі програми "Шоу Бенні Гілла".
- 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак і актор. За час своїх виступів виконав 128 оперних партій на сцені та в студії.
- 1941 – Річі Гейвенс, американський темношкірий фолк-музикант, який відкривав перший фестиваль Вудсток.
- 1957 – Джина Девіс, американська акторка, лауреатка "Оскара".
- 1965 – Роберт Дель Наджа, лідер британського гурту "Massive Attack".
- 1976 – Емма Бантон, учасниця британського квінтету "Spice Girls", нині сольна виконавиця.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
- По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.
- Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
- Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.
- Якщо за вікном мороз, то потеплішає нескоро.
- Іній на стогах – до дощового літа.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо 21 січня заметіль, то в дорогу краще не вирушати, бо хуртовина на Омелянів день вважається особливо небезпечною.
- До обіду не можна працювати. Здавна брали вихідний у цей день, а роботу вважали гріхом.
- Також сьогодні не можна підслуховувати чужі розмови. Якщо у вас це сталося випадково, то негайно перейдіть у місце, де вам не буде чутно розмов.
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