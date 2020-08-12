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Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
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12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді. З цієї нагоди підготували для вас питання на знання молодіжного сленгу. Перевір, чи ти точно розумієш, про що говорить молодь. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
У кожного покоління є своя мова – сленгові слова, які описують їхнє життя у цьому світі й в цей час. Не завжди ми можемо зрозуміти один одного, але, якщо будемо орієнтуватися в актуальному молодіжному сленгу, то порозумітися буде легше.
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Перевір свої сили, якщо не нуб!
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
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