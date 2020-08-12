Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів

  • 100
які сленгові слова використовує молодь - фото 1
які сленгові слова використовує молодь

12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді. З цієї нагоди підготували для вас питання на знання молодіжного сленгу. Перевір, чи ти точно розумієш, про що говорить молодь. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У кожного покоління є своя мова – сленгові слова, які описують їхнє життя у цьому світі й в цей час. Не завжди ми можемо зрозуміти один одного, але, якщо будемо орієнтуватися в актуальному молодіжному сленгу, то порозумітися буде легше.

І ще: Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш

Перевір свої сили, якщо не нуб!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 90
Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
  • 03 серпня, 17:01
  • 910
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1860
Загрузка...
Новини