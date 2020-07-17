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Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш

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що означають смайлики та емоджі - фото 1
що означають смайлики та емоджі

17 липня у світі відбувається глобальне святкування смайликів. З цієї нагоди підготували для вас питання, які допоможуть визначити, чи знаєте ви, що насправді означають популярні емодзі. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

На тебе чекає 10 зображень емодзі та 3 пояснення до кожного смайлика. Твоє завдання полягає у тому, щоб уважно прочитати всі означення та обрати правильний варіант. Випробуй свої сили!

Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: на який факультет Гоґвортсу відправив би тебе Сортувальний капелюх?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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