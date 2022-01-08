Міжнародна траса Київ – Чоп визнана небезпечною через численні ями

На Закарпатті міжнародну трасу Київ – Чоп визнали небезпечною через аварійну ділянку дороги. Водіїв просять не планувати свій маршрут у цьому напрямку.

Так, Служба автомобільних доріг Закарпатської області у Facebook закликала водіїв не їхати трасою Київ – Чоп. Там зараз п'ять бригад намагаються ліквідувати ями, яких у вологу погоду з'являється чимало.

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"Дорога у попередні роки практично капітально не ремонтувалася. Проте через зношування покриття і через інтенсивні опади, дощ і вологість дуже швидко – протягом 6-12 годин – утворюються ями", – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликають бути обережними, звертати уваги на знаки та дотримуватися швидкісного режиму.

Альтернативні відремонтовані дороги через перевали:

Н-09 (Мукачево – Івано-Франківськ – Львів)

Р-21 (Долина – Хуст)

Н-13 (Львів – Самбір)

"Рекомендуємо планувати поїздки саме через Львівську та Івано-Франківську області", – додали у відомстві.

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