Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото

  • 334
Затори у Карпатах - фото 1
Затори у Карпатах / mukachevo

Карпати – один серед найпопулярніших напрямків у новорічно-різдвяний період. Туди з'їжджаються як місцеві жителі, так і туристи. Ось як виглядає дорога до озера Синевир.

Так, до озера Синевир утворилися кілометрові автомобільні пробки, пише Mukachevo.net. При цьому затори помітні не лише на під'їзді до гірської водойми, а й ті, хто намагаються покинути туристичну локацію, також стоять у пробках.

І ще: З Києва до Львова їздитиме двоповерховий потяг: дивіться, як він виглядає і що є у вагонах

Зазначається, що мандрівники приїхали на Закарпаття на новорічно-різдвяні свята. У результаті через наплив туристів у пробках зібралося кілька сотень легкових автомобілів та автобусів.

До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото - фото 491052
До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото - фото 491050
До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото - фото 491051
До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото - фото 491049
До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото - фото 491048

Читайте також: Зі Львова до Карпат запустили Буковельський експрес: як він курсуватиме

пропозиції партнерів
Новини