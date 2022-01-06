До озера Синевир утворилися величезні затори: ситуація на дорогах у фото

Карпати – один серед найпопулярніших напрямків у новорічно-різдвяний період. Туди з'їжджаються як місцеві жителі, так і туристи. Ось як виглядає дорога до озера Синевир.

Так, до озера Синевир утворилися кілометрові автомобільні пробки, пише Mukachevo.net. При цьому затори помітні не лише на під'їзді до гірської водойми, а й ті, хто намагаються покинути туристичну локацію, також стоять у пробках.

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Зазначається, що мандрівники приїхали на Закарпаття на новорічно-різдвяні свята. У результаті через наплив туристів у пробках зібралося кілька сотень легкових автомобілів та автобусів.

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