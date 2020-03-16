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Митниця підготувала інтерактивну карту закритих і відкритих КПП на кордоні

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Митниця підготувала інтерактивну карту закритих і відкритих КПП на кордоні - фото 1

Державна митна служба України підготувала інтерактивну карту, на якій позначено всі закриті і відкриті пункти пропуску на кордонах України. Окремо вказані ті пункти, на яких тимчасово зупинене пішохідне сполучення. Про це повідомляє прес-служба митниці у Facebook.

"Митниця підготувала інтерактивну карту, на якій позначила всі пункти пропуску – закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу Covid-19", – йдеться в повідомленні.

Тут детальніше: Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину

Червоним кольором позначені ті пункти пропуску, які закриті, зеленим – відкриті.

Карту можна подивитися за посиланням!

У відомстві також перелічили пункти, через які можна потрапити в Україну з сусідніх країн. Зокрема в Україну з Польщі можна дістатися на автомобілі через прикордонний пункт Рава-Руська та Краковець, зі Словаччини, Молдови, Білорусі, Румунії та Угорщини через пункти пропуску, зазначені на карті.

Митниця підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску — закриті і відкриті, згідно з...

Опубліковано Нова митниця Неділя, 15 березня 2020 р.

Читайте також: Україна закриває свої кордони для іноземців: як це вплине на українців за кордоном

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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