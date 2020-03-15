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Карантин Коронавірус

Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину

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Які пункти пропуску в Україні працюватимуть під час карантину - фото 1
Які пункти пропуску в Україні працюватимуть під час карантину

Уряд прийняв рішення закрити міжнародне регулярне пасажирське сполучення, а також заборонити в'їзд на територію України вже з 16 березня. Які пункти пропуску працюватимуть у період карантину та як українцям повернутись додому – читайте далі.

Вже з 16 березня Україна до 3 квітня забороняє в'їзд на територію іноземцям та людям без громадянства. Також з 16 березня по 3 квітня закривається міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Всі ці заходи вводяться, аби запобігти поширенню серед українців коронавірусу.

І ще: Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон

У Державній прикордонній службі наголосили, що у цей період працюватимуть 49 пунктів пропуску, однак у них буде обмежену пішохідний перетин кордону. Також у ДПС зосередять ресурси, техзасоби і засоби захисту на цих пунктах, щоб працювати у нормальному режимі навіть за збільшення потоку людей.

Які пункти пропуску тимчасово закрили:

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Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину - фото 392239

Перелік пунктів пропуску на держкордоні, де тимчасово припинено пішохідне сполучення:

(Натисніть на картинку, щоб переглянути у повному розмірі)

Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину - фото 392238

Також працює інтерактивна карта, на якій позначено пункти пропуску, які закрито та відкрито. Також є окремі позначки на пунктах, де тимчасово зупинено пішохідне сполучення. Перевірити карту можна тут.

Хто зможе перетнути кордон у цей період:

  • Особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;
  • Є подружжям або дітьми громадян України;
  • Водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;
  • Члени екіпажів;
  • Представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

"Українці, які НЕ встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах і написати листа/повідомлення. Відповідають цілодобово: і на вихідних, і ввечері, і вночі", – повідомив глава Державної митниці Максим Нефьодов.

Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину - фото 392248

Як українцям повернутися з інших країн?

Також глава Державної митної служби розповів, як потрапити на території України з інших країн.

  • Як потрапити до України з Польщі? Лише на автомобілі через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краківець". Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Декілька автобусів стоять в черзі з польської сторони, але поки не ясно, чи випустять їх поляки.
  • Як потрапити до України зі Словаччини? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.
  • Як потрапити до України з Угорщини? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.
  • Як потрапити до України з Молдови? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.
  • Як потрапити до України з Білорусі? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.
  • Як потрапити до України з Румунії? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. Зазначте, що автомобільний ПП "Солотвино" закритий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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