Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину

Які пункти пропуску в Україні працюватимуть під час карантину

Уряд прийняв рішення закрити міжнародне регулярне пасажирське сполучення, а також заборонити в'їзд на територію України вже з 16 березня. Які пункти пропуску працюватимуть у період карантину та як українцям повернутись додому – читайте далі.

Вже з 16 березня Україна до 3 квітня забороняє в'їзд на територію іноземцям та людям без громадянства. Також з 16 березня по 3 квітня закривається міжнародне регулярне пасажирське сполучення. Всі ці заходи вводяться, аби запобігти поширенню серед українців коронавірусу.

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У Державній прикордонній службі наголосили, що у цей період працюватимуть 49 пунктів пропуску, однак у них буде обмежену пішохідний перетин кордону. Також у ДПС зосередять ресурси, техзасоби і засоби захисту на цих пунктах, щоб працювати у нормальному режимі навіть за збільшення потоку людей.

Які пункти пропуску тимчасово закрили:

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Перелік пунктів пропуску на держкордоні, де тимчасово припинено пішохідне сполучення:

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Також працює інтерактивна карта, на якій позначено пункти пропуску, які закрито та відкрито. Також є окремі позначки на пунктах, де тимчасово зупинено пішохідне сполучення. Перевірити карту можна тут.

Хто зможе перетнути кордон у цей період:

Особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;

Є подружжям або дітьми громадян України;

Водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;

Члени екіпажів;

Представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

"Українці, які НЕ встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах – і написати листа/повідомлення. Відповідають цілодобово: і на вихідних, і ввечері, і вночі", – повідомив глава Державної митниці Максим Нефьодов.

Як українцям повернутися з інших країн?

Також глава Державної митної служби розповів, як потрапити на території України з інших країн.

Як потрапити до України з Польщі? Лише на автомобілі через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краківець". Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Декілька автобусів стоять в черзі з польської сторони, але поки не ясно, чи випустять їх поляки.

Лише на автомобілі через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краківець". Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Декілька автобусів стоять в черзі з польської сторони, але поки не ясно, чи випустять їх поляки. Як потрапити до України зі Словаччини? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде.

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом не вийде. Як потрапити до України з Угорщини? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком.

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком. Як потрапити до України з Молдови? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна.

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком не можна. Як потрапити до України з Білорусі? Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.

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