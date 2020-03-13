Україна закриває свої кордони для іноземців: як це вплине на українців за кордоном

КПП в Україні будуть закритими для іноземців з 15 березня

Під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна на два тижні закриває кордони для іноземних громадян. На такий радикальний захід довелося піти, аби запобігти поширенню коронавірусу в країні.

Зокрема, він наголосив, що український кордон для іноземців закриють через 48 годин. Обмеження почне діяти у неділю, 15 березня.

До теми: Укрзалізниця скасувала потяги до Словаччини: перелік напрямків

Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи і усі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закрито. Через два тижні, залежно від того, як буде розвиватися ситуація, ми будемо приймати рішення, – наголосив Данілов.

Стосовно українських громадян, то секретар РНБО попрохав їх обмежити закордонні поїздки як по роботі, так і для подорожей.

Також він додав, що українці, які зараз перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися. Водночас, громадяни України, які прибуватимуть з тих країн, в яких вирує коронавірус, проходитимуть процедуру обсервації.

Крім того, за тиждень усі пункти пропуску будуть забезпечені експрес-тестами на коронавірус, аби усі мали можливість їх пройти та пересвідчитись, що вони здорові.

Зазначимо, що в Україні вже зареєстрована перша смерть через коронавірус. У прес-службі МОЗ України підтвердили смерть 71-річної жінки з Житомирської області, яку 12 березня госпіталізували із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

Читайте також: Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури