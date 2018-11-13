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Міста світу, які найбільше залежать від туризму

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Мексиканський курорт Канкун

Мексиканський курорт Канкун названий містом з найвищою залежністю від туризму. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої ради з туризму і подорожей.

Відзначається, що туризм генерує майже половину ВВП мексиканського міста Канкун (49,6%). Більшу частину іноземних відвідувачів Канкуна становлять американці – 63%. Останнім часом місто часто відвідують жителі Канади і Аргентини.

І ще: Названа найбезпечніша країна для подорожей

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Канкун

На другому місці розташувався Марракеш (Марокко) – 30,2% ВВП. У доповіді наголошується, що місто багато у чому залежить від французьких туристів: за статистикою, один з трьох відвідувачів Марракеша – француз.

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Марракеш

Слідом йде китайський Макао – 29,3% ВВП. У п'ятірку міст також потрапили Орландо (США, 18,7% ВВП) і Анталія (Туреччина, 17,6% ВВП).

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Макао

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Джерело: wttc
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