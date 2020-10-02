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Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей

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Дивіться трейлер фільму Відьми з Енн Хетевей - фото 1
Дивіться трейлер фільму Відьми з Енн Хетевей

У мережі з'явився трейлер нової екранізації "Відьом" – однойменного твору письменника Роальда Даля. Дивіться ролик з Енн Хетевей на Радіо МАКСИМУМ!

Режисером і співавтором сценарію до фільму "Відьми" став Роберт Земекіс, а ролі виконували Енн Хетевей, Октавія Спенсер, Стенлі Туччі, Кріс Рок (оповідач) та інші.

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За сюжетом хлопчик і його бабуся стикаються з шабашем відьом, які перетворюють дітей на мишей, і вступають з ними в протистояння. У 1990 році виходила інша екранізація з Анжелікою Х'юстон і Роуеном Аткінсоном.

Дивіться онлайн трейлер фільму Відьми з Енн Хетевей:

У США фільм вирішили випустити 22 жовтня відразу на сервісі HBO Max. Що стосується прем'єри в Україні, то вона запланована на 29 жовтня.

А ще ловіть кадри з фільму, який однозначно вам сподобається:

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428465

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428466

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428467

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428468

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428469

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428470

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428471

Відьми: дивіться трейлер нового фільму з неймовірною Енн Хетевей - фото 428472

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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