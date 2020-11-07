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Мішель Андраде роздяглася для чоловічого журналу: фото 18+
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Українсько-болівійська співачка Мішель Андраде влаштувала дику фотосесію для журналу XXL. Кадри виявилися ну дуже гарячими!
Мішель Андраде після веселого і запального кліпу, для якого вона танцювала на жердині і повністю роздяглася, влаштувала фотосесію для XXL: поки що в білизні, зате в шикарній, що підкреслює красу її фігури.
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"Емм... що??? XXL! Прокляття! Так! XXL листопад", – пише Мішель, і показує свої фото в Instagram. На фото красуня знялася в чорних трусиках і топіку, які чудово зійшлися з туфельками на шпильках. Мішель зробила на голові хвіст, а фотографу продемонструвала збуджуючі сідниці, довгі ніжки і струнку фігуру.
"Це занадто гаряче", "Якщо це журнал, то я буду обривати всі магазини, щоб його знайти", "Оххх, Що ж ти робиш, Мішелька! Яка Неймовірно гаряча красуня!", – пишуть фоловери. Гортайте галерею:
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