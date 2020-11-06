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Холостячка

Кайлі Дженнер не впізнали на її перших знімках в Instagram

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

У мережі спливли найперші фотографії, які американська телезірка, модель і бізнеследі Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram. На цих архівних знімках вона виглядає невпізнанною!

Наймолодша з сестер Кардашян-Дженнер відома своїми гламурними знімками в дизайнерських нарядах, спокусливих купальниках і з вишуканим макіяжем. Її також звинувачують у зловживанні фотошопом і фільтрами. Однак на кадрах, які розкопали шанувальники Дженнер в соцмережі TikTok, 14-річна Кайлі виглядає вельми скромно.

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Кайлі Дженнер не впізнали на її перших знімках в Instagram - фото 433815

Кайлі Дженнер не впізнали на її перших знімках в Instagram - фото 433816

Кайлі Дженнер не впізнали на її перших знімках в Instagram - фото 433817

Зараз пости мільярдерки, у якої налічується 199 мільйонів фоловерів, набирають мільйони переглядів і лайків. Кайлі, якій вже 23 роки, приєдналася до телешоу Сімейство Кардашян в 2007 році, коли їй було десять років. І виросла на очах у американської публіки. При цьому вона стверджує, що не робила пластичних операцій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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