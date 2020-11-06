Майлі Сайрус розповіла, що допомогло їй прийти до тями після життєвих потрясінь

У новому інтерв'ю для скандинавського ток-шоу Skavlan співачка Майлі Сайрус розповіла про свою секретну зброю, яка допомогла їй прийти до тями після низки не найприємніших епізодів у житті. Розповідаємо, що дозволило їй "стати на ноги".

Співачка Майлі Сайрус дала доволі відверте інтерв'ю, в якому пригадала життєві потрясіння. Також вона поділилася секретом, який дозволив їй з усім цим впоратися.

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"Я пережила багато втрат за останні кілька років: у мене згорів будинок у Малібу, недавно я пройшла через розлучення та втратила бабусю, з якою була дуже близька. Але попри все це, я не витрачала багато часу на сльози. Не тому, що була байдужою або намагалася приховати свої емоції, а тому, що не могла нічого змінити. Я просто продовжувала займатися тим, що я можу контролювати, інакше просто загнала б себе в пастку", – поділилася Майлі.

Співачка додала, що її спосіб подолання труднощів зазвичай не передбачає сльози. Замість цього їй подобається рухатися вперед.

"Я виліковуюся рухом. Я зцілююся, коли подорожую і зустрічаюся з новими людьми. Коли ви втрачаєте одну людину, у ваше життя приходить інша", – додала вона.

Як зазначає співачка, вона все ще емоційно нестабільна, але всі колишні Сайрус, в тому числі і Ліам Хемсворт, і Коді Сімпсон, погодяться з тим, що вона стала менш емоційною.

Раніше Майлі Сайрус оголосила про вихід свого сьомого студійного альбому, який не могла закінчити два роки. Вихід альбому "Plastic Heart" запланований на 27 листопада 2020 року.

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