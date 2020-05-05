Мішель Андраде показала пікантний кадр

Співачка Мішель Андраде виставила спекотний кадр, розповівши, що її турбує. Шанувальники залишилися у захваті.

Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вже давно полюбилася українцям за гарні пісні і екзотичний образ.

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Красуня часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram, і цей раз не став винятком. Знаменитість висловила занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи прихильників сидіти вдома, однак красуню засмутив той факт, що карантин продовжили до 22 травня. Так, артистка виставила пікантний портретний кадр, примірявши лише білосніжний брючний костюм і засвітивши груди у ліфі.

Фоловери залишилися в захваті: "Красуня", "Обожнюю цю серію одягу", "Скажу що Міша на фото гармата", "Нічого страшного! Прорвемося! Головне, щоб всі були здорові і щасливі".

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