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Наталя Могилевська засвітила груди на пікантних фото без білизни
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Українська співачка Наталія Могилевська порадувала шанувальників спокусливими кадрами. Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася фото в пікантному образі і зізналася, що в цьому місяці у неї настрій почати все заново.
На свіжих знімках 44-річна Наталя Могилевська позувала у білому піджаку, під який вирішила не одягати спідню білизну. Ефектний образ артистка доповнила масивними прикрасами і ніжним макіяжем. Однією рукою вона прикрила праве око і загадково посміхається.
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Красуня зазначила, що один з цих кадрів стане обкладинкою майбутнього альбому, і попросила фанів допомогти їй визначитися з вибором. Адже, як відомо, Могилевська на карантині дуже багато займається творчістю – співачка готується випустити lounge edition альбому "Любов – то велика сила" вже в травні цього року
"Це фото для мене символ нової сторінки. Почати все з чистого аркуша – ось настрій цього місяця. Ви пам'ятаєте цей стан? Він обіцяє так багато! Так хочеться щось сказати, написати, придумати себе заново. Нас учить цьому природа щоранку, кожної весни, кожним паростком після пожежі на попелищі. Я підготувала в цьому місяці для вас багато сюрпризів. Всіх, хто зі мною на одній хвилі, – запрошую. І як завжди вибирайте найкраще фото нового проєкту для обкладинки альбому "Любов – то велика сила", – розповіла Наталя Могилевська.
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