Співачка Мішель Андраде показала ідеальне тіло

Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, порадувала фанатів новими фото. Шанувальники у захваті від красуні!

Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде вже давно полюбилася українцям за гарні пісні і екзотичний образ.

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Красуня часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram, і цей раз не став винятком. Знаменитість виставила пікантні кадри, позуючи в затишній домашній обстановці і примірявши спортивні штани лимонного кольору, а також білий топ. Артистка не лише поділилася настроєм, але і продемонструвала розкішну фігуру.

Фоловери залишилися в захваті й засипали красуню компліментами! Гортайте галерею:

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