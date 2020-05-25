Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Співачка Мішель Андраде показала ідеальне тіло

  • 18
Мішель Андраде - фото 1
Мішель Андраде / instagram

Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, порадувала фанатів новими фото. Шанувальники у захваті від красуні!

Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде вже давно полюбилася українцям за гарні пісні і екзотичний образ.

І ще: Наталя Могилевська засвітила груди у відвертій сукні з пікантним вирізом

Красуня часто тішить публіку яскравими постами у своєму Instagram, і цей раз не став винятком. Знаменитість виставила пікантні кадри, позуючи в затишній домашній обстановці і примірявши спортивні штани лимонного кольору, а також білий топ. Артистка не лише поділилася настроєм, але і продемонструвала розкішну фігуру.

Фоловери залишилися в захваті й засипали красуню компліментами! Гортайте галерею:

Читайте також: Сексуальна Демі Роуз розбурхала пікантним фото у ліжку (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 266
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 431
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2323043
Загрузка...
Новини