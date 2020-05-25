Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Сексуальна Демі Роуз розбурхала пікантним фото у ліжку (18+)

  • 21
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась в центрі уваги мережі через звабливе фото дівчини у ледь помітній білизні. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег у цій сфері, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Наймолодша мільярдерка світу показала розкішний бюст (фото)

Навіть в самоізоляції дівчина не припиняє тішити фанатів гарячими фото. І недавній допис Демі це лише підтверджує, адже на ньому красуня позує у ледь помітній білизні у ліжку з іграшковим ведмедем.

Зважаючи на форми моделі, для неї цілком нормально вдома виглядати так:

Читайте також: Популярна та спокуслива фітнес-тренер виявилася нудисткою: голі фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1969
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 289
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2322354
Загрузка...
Новини