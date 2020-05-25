Сексуальна Демі Роуз розбурхала пікантним фото у ліжку (18+)

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась в центрі уваги мережі через звабливе фото дівчини у ледь помітній білизні. Тут спекотно!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег у цій сфері, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Навіть в самоізоляції дівчина не припиняє тішити фанатів гарячими фото. І недавній допис Демі це лише підтверджує, адже на ньому красуня позує у ледь помітній білизні у ліжку з іграшковим ведмедем.

Зважаючи на форми моделі, для неї цілком нормально вдома виглядати так:

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