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Наталя Могилевська засвітила груди у відвертій сукні з пікантним вирізом

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Українська співачка Наталія Могилевська порадувала шанувальників ефектним кадром, на якому похизувалася шикарними формами. Спокусливим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжій фотографії Наталія Могилевська позує в розкішному оксамитовому платті з прозорими вставками на рукавах і спідниці, а також сміливим вирізом, який підкреслив спокусливе декольте 44-річної зірки.

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"Навіть на карантині жінка завжди повинна бути красунею! Правда, плаття вдавалося вигулювати хіба що на балконі", – прокоментувала кадр артистка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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