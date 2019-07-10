Анджеліну Джолі зняли в білизні на балконі в Парижі: звабливе фото

Знамениту голлівудську актрису Анджеліну Джолі підловили на балконі одного з готелів в центрі Парижа. Так, зірку зняли в білизні – точніше, в шовковій комбінації білого кольору.

У Парижі Джолі з'явилася днем раніше. Вона прогулялася по місту разом з хрещеною матір'ю і близькою подругою, 74-річною Жаклін Біссет. Також в столицю Франції разом з нею приїхала дочка Вів'єн.

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Але зірку встигли сфотографувати у пікантному образі на балконі готелю в Парижі. Актриса була одягнена у шовкову нічну сорочку. Свій образ Джолі доповнила сріблястими прикрасами: сережками і браслетом. На знімках, які були опубліковані в мережі, зірка з посмішкою помахала шанувальникам.

Як виявилося, Анджеліна стала центральною фігурою на зйомках, які були організовані модним будинком Guerlain в рамках нової рекламної кампанії.

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