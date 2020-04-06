Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Міс Всесвіт 2012 розбурхала мережу мокрими фото у морі (18+)

  • 40
Олівія Калпо знялась для реклами купальників - фото 1
Олівія Калпо знялась для реклами купальників

Відома модель Олівія Калпо кожним новим знімком підтверджує, що з легкістю б перемогла ще не на одному конкурсі "Міс Всесвіт". Важко повірити, що минуло вже 8 років!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

І ще: Популярна блогерка захопила ідеальною фігурою

Нещодавно красуня поділилась кадрами з пікантної зйомки на побережжі, для якої позувала у коротенькі мокрій футболці та в бікіні. Звісно ж, фотосесія для реклами купальників відбулась давно, але самоізоляція надихає зірок ділитись справді архівними світлинами. До того ж, на цих фото Олівія виглядає дуже спекотно:

Міс Всесвіт 2012 розбурхала мережу мокрими фото у морі (18+) - фото 396446

Міс Всесвіт 2012 розбурхала мережу мокрими фото у морі (18+) - фото 396447

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

Читайте також: У юності і зараз: Фото Енн Хетевей розбурхало мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1221
Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
  • 29 березня, 18:50
  • 4191
Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
  • 03 квітня, 17:41
  • 2397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз