Міс Всесвіт 2012 розбурхала мережу мокрими фото у морі (18+)

Відома модель Олівія Калпо кожним новим знімком підтверджує, що з легкістю б перемогла ще не на одному конкурсі "Міс Всесвіт". Важко повірити, що минуло вже 8 років!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно красуня поділилась кадрами з пікантної зйомки на побережжі, для якої позувала у коротенькі мокрій футболці та в бікіні. Звісно ж, фотосесія для реклами купальників відбулась давно, але самоізоляція надихає зірок ділитись справді архівними світлинами. До того ж, на цих фото Олівія виглядає дуже спекотно:

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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