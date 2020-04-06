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Дуже вологе фото: блогерка захопила ідеальною фігурою

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу розбурхала мережу сонячним фото у крихітному бікіні. Дівчина навіть в самоізоляції знає, як привернути до себе увагу.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно красуня похизувалась розкішною фігурою у ледь помітному купальнику прямісінько біля басейну. Для ефектності власних форм Теммі використала кокосову олію, тож мало хто з фанатів не помітив, як чудово білявка виглядає навіть на карантині. За короткий час допис зібрав понад 200 тисяч вподобань та тисячу коментарів з компліментами. Ця крихітка готова до літа!

instagram.com/tammyhembrow - фото 396423
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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