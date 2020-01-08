Міс Всесвіт 2012 показала ефектний бюст

Відома модель Олівія Калпо хоч і доволі давно отримала корону найкрасивішої дівчини світу, але зовсім не здає своїх позицій. Нещодавно вона поділилась ефектним селфі, на якому важко не помітити її розкішну фігуру.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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А недавнє селфі Олівія змусило фанатів засипати її компліментами та лайками. Все тому, що дівчина позує у яскравому червоному костюмчику з крихітним топом, який підкреслює її бюст.

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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