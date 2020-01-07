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Наймолодша мільярдерка світу розбурхала мережу "голим" костюмом (фото)

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Кайлі Дженнер приміряла "голий" костюм - фото 1
Кайлі Дженнер приміряла "голий" костюм

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу наймолодша у світі мільярдерка вирішила приміряти нюдовий сітчастий костюм, який не приховує її пишних форм.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 156 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно зірка похизувалась ефектними формами у доволі екстравагантному образі. Кайлі приміряла тілесний обтислий костюм у сіточку на тілесну білизну. І поки фанати засипали її мільйонами лайків та коментарями, то дехто відзначив, що в такому вигляді доволі дивно виходити на вулицю. Але Дженнер не вперше намагається перевершити свою сестру Кім Кардашян за відвертістю вбрання.

Наймолодша мільярдерка світу розбурхала мережу 'голим' костюмом (фото) - фото 378560

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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