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Наймолодша мільярдерка світу розбурхала мережу "голим" костюмом (фото)
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Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу наймолодша у світі мільярдерка вирішила приміряти нюдовий сітчастий костюм, який не приховує її пишних форм.
22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 156 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.
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Нещодавно зірка похизувалась ефектними формами у доволі екстравагантному образі. Кайлі приміряла тілесний обтислий костюм у сіточку на тілесну білизну. І поки фанати засипали її мільйонами лайків та коментарями, то дехто відзначив, що в такому вигляді доволі дивно виходити на вулицю. Але Дженнер не вперше намагається перевершити свою сестру Кім Кардашян за відвертістю вбрання.
Джерело фото: instagram.com/kyliejenner
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