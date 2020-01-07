Сексуальна Белла Хадід показала фото у крихітному купальнику

Популярна модель Белла Хадід знає, як привернути увагу шанувальників. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою у бікіні. Так виглядає новорічна відпустка у зірок.

23-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише займатись зйомками та різноманітними фешн-проєктами, а й вести сторінку в соцмережі Instagram. Дівчина не соромиться ділитись кадрами зі своїх буднів, а також пікантними фото з мінімальною кількістю одягу. Тому не дивно, що у зірки понад 27 мільйонів підписників.

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Це підтверджують і недавні знімки красуні у леопардовому купальнику, який підкреслює ефектні форми моделі. Як відзначила Белла у коментарі, так вона проводить час, поки її телефон у мішечку з рисом. Вочевидь, активний відпочинок біля води завершився не надто позитивно для смартфона, але фанати все одно засипали модель компліментами та лайками.

Джерело всіх фото: instagram.com/bellahadid

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