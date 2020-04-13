Міс Україна показала шикарне тіло у купальнику

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь поділилася фотографією, на якій вона позує лише у відвертому чорному купальнику, сандалях і сонцезахисних окулярах.

Знімок українська модель виклала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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На фото дівчина сидить на бетонних сходах. Ракурс фотографії підкреслює довжину ніг Міс України, на що звернули увагу підписники. Купальник демонструє оголені боки моделі: у цьому аспекті закритий костюм виявився навіть більш відвертим за бікіні.

Цікаво, що коментаторів особливо зацікавив розмір ноги Леоніли. Імовірно, це пов'язано з тим, що на фото ступні на передньому плані й візуально збільшені. З усім тим, модель не стала приховувати цю інтимну деталь і зізналася, що носить взуття 36 розміру. Підкреслити цю інформацію Міс Україні довелося навіть у сторіс в Instagram:

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