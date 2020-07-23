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Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар

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Мірча Луческу - фото 1
Мірча Луческу / fcdynamo.kiev

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) офіційно повідомив, що новим головним тренером став екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу. Контракт з ним розрахований на 2 роки з можливою пролонгацією на 1 рік.

"Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами", – заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

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Сам Луческу розповів, що скучив за Україною і подякував за довіру керівництво команди.

"Я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", – підкреслив тренер.

Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар - фото 417205

Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар - фото 417206

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Джерело: fcdynamo.kiev
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