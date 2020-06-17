Трюк футболіста Шахтаря став хітом мережі: відео

Півзахисник юнацької команди донецького Шахтаря Михайло Мудрик в черговий раз став зіркою в Instagram, продемонструвавши новий трюк з м'ячем.

Ролик з 19-річним футболістом потрапив в популярний в соціальній мережі футбольний паблік 433.

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На кадрах видно, що Мудрик зміг віддати точний довгий пас після отриманої передачі від партнера. При цьому свою дію футболіст виконав в один дотик, вдаривши м'яч, який не встиг опуститися на землю.

Всього за 13 годин ролик вже подивилося майже 2,5 мільйона осіб.

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