В Україні дозволили футбольні матчі з глядачами: які правила будуть діяти

Українським вболівальникам дозволили дивитися футбольні матчі на стадіонах. У тестовому режимі глядачів пустять на три матчі, які відбудуться ще в липні 2020 року.

Голова Української асоціації футболу Андрій Павленко повідомив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф української Прем'єр-ліги за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня.

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25 липня зіграють "Олександрія" vs "Маріуполь" та "Колос" vs "Дніпро-1". Переможці цих поєдинків розіграють третю путівку в Лігу Європи УЄФА вже 29 липня.

За словами Павелка, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, можна заповнити на 25%. Окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму, у тому числі носити маски.

У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні, – підсумував Павелко.

Ці матчі проведуть з глядачами

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