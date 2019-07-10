Мін'юст назвав найрідкісніші і найпопулярніші імена новонароджених киян

За перше півріччя 2019 року у Києві зареєстрували близько 15 тисяч новонароджених. І молоді батьки дедалі частіше називають своїх малюків цікавими та незвичайними іменами.

Як повідомили у прес-службі Мін'юсту, найчастіше новонароджених дівчаток називали Єва, Мілана, Аріна, Марія та Софія. А найбільш рідкісними іменами були Юна, Касія, Гертруда, Веселина, Аксінья.

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Хлопчикам найчастіше давали імена Марк, Дмитро, Олександр, Артем. Найбільш рідкісні імена новонароджених хлопчиків – Елвін, Аполлон, Світозар, Аскольд, Леві, Свастик, Дементій, Рафаель та Амір.

Новонароджених дедалі частіше називають незвичними іменами

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