Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Мін'юст назвав найрідкісніші і найпопулярніші імена новонароджених киян

  • 25
Незвичайні імена для малюків - фото 1
Незвичайні імена для малюків / pexels

За перше півріччя 2019 року у Києві зареєстрували близько 15 тисяч новонароджених. І молоді батьки дедалі частіше називають своїх малюків цікавими та незвичайними іменами.

Як повідомили у прес-службі Мін'юсту, найчастіше новонароджених дівчаток називали Єва, Мілана, Аріна, Марія та Софія. А найбільш рідкісними іменами були Юна, Касія, Гертруда, Веселина, Аксінья.

ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?

Хлопчикам найчастіше давали імена Марк, Дмитро, Олександр, Артем. Найбільш рідкісні імена новонароджених хлопчиків – Елвін, Аполлон, Світозар, Аскольд, Леві, Свастик, Дементій, Рафаель та Амір.

Новонароджених дедалі частіше називають незвичними іменами - фото 339914
Новонароджених дедалі частіше називають незвичними іменами

ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?

Джерело: justicekyiv
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1841
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 522
Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
  • 05 липня, 14:00
  • 565
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Київ