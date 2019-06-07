ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?

Весільний сезон 2019 розпочато! Молодята у пошуках святкового вбрання, ресторанів, музикантів, ведучих тощо. З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест: відповідай на питання та дізнайся, хто ти на весіллі!

Кожне весілля – унікальне свято, яке створюють молодята та гості разом! Існує безліч анекдотів про курйозні ситуації, про наречених, про родичів на забавах. Це дійсно той день, який запам'ятають надовго.

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Може, ти той родич, який є винуватцем кумедних випадків, а може, ти найбільше з усіх розчулюєшся на романтичних моментах? Або ж ти обожнюєш кричати "Гірко!" за будь-якої нагоди? Пройди наш тест та перевір, який ти гість на весіллі!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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