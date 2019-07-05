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ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?

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ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків? - фото 1

Мережа обговорює фейли українських політиків, які поплутали назви світових столиць. Перевір свої знання з географії і ти у цікавому тесті на Радіо МАКСИМУМ!

Днями прес-служба президента України Володимира Зеленського забула столицю Канаду. У свою чергу соратниця Порошенка Ірина Геращенко вирішила потролити команду гаранта і сама дала маху, сплутавши столицю Нідерландів.

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Щоправда, Геращенко визнала помилку та підсумувала, що це хороший привід всім пригадати географію. Ми абсолютною згодні з політикинею та пропонуємо тобі освіжити й свої знання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

Цікавий тест: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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