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Мінус 10 кг за два місяці: студентка поділилася секретом, як їсти все і худнути

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Як швидко схуднути - фото 1
Як швидко схуднути / instagram

Юна студентка Лілі Тертон з Австралії схудла на 10 кілограмів за два місяці і розповіла, як їй це вдалося. 18-річна австралійка назвала п'ять найголовніших кроків до стрункості.

Студентка радить всім, хто худне відстежувати калорії, зменшити розмір порцій і робити регулярні фізичні вправи. Також вона назвала п'ять найголовніших кроків до схуднення.

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Як схуднути за два місяці: поради Лілі Тертон

  • Здоровий і повноцінний сон. Люди переїдають, коли сильно втомлюються.
  • Додайте в раціон більше фруктів і овочів.
  • Їжте все, що хочете, але відстежуйте калорії і контролюйте свої порції. Пам'ятайте, одне з головних умов схуднення – дефіцит калорій. Наприклад, якщо вашому організму потрібно 2000 калорій в день, то потрібно споживати 1200.
  • Будьте активні. Кожен ваший рух протягом дня істотно впливає на витрату калорій. "Коли ви йдете в магазин, потрібно йти на сходи, а не до ескалатора", – радить Тертон.
  • І останнє: прогрес вимагає часу. Послідовність – ключ до успіху.

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Джерело: instagram
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