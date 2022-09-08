"Як Афродіта": Тіна Кароль у Японії захопила фотосесією для VOGUE

Тіна Кароль заворожила кадрами з нової фотосесії у Токіо. Співачка постала у неймовірних образах від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture.

Популярна українська співачка Тіна Кароль у Японії стала голосом колекції знаменитого українського бренду Lever Couture. Тож до такої події виконавиця знялась в особливій фотосесії для журналу VOGUE, яка вже викликала захват у шанувальників. Перші кадри з'явились на офіційній сторінці Кароль в інстаграмі.

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Тіна Кароль є безумовною музою бренду Lever Couture. Наш особливий зв’язок, як ніколи раніше, простежується сьогодні червоною ниткою в моїй колекції, і в альбомі LELEKA, який Тіна створила спеціально для показу в Японії, – розповіла дизайнерка Lever Couture Леся Верлінг’єрі.

Прихильники ж у коментарях засипали Тіну компліментами, порівнявши її з Афродітою, адже у майже невагомих сукнях тендітна співачка має особливо витончений вигляд.

Джерело фото: instagram.com/tina_karol

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