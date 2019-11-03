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Mini Cooper SE: названа вартість популярного електрокара

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Mini Cooper - фото 1
Mini Cooper / mymodernmet

Електрокар Mini Cooper SE буде коштувати в США всього $17,9 тисячі з урахуванням всіх субсидій.

Ціна дуже доступна, враховуючи, що рекомендована вартість досягає $29,9 тисячі. Зниження цін обумовлене значними субсидіями з боку уряду США.

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У повідомленні від компанії йдеться, що електрокар оснащений акумулятором від i3 потужністю 32,6 кВт/год, який, за словами Mini, забезпечить дальність від 235 до 270 км в залежності від циклу WLTP. Також відомо, що батарея обмежена швидкою зарядкою до 50 кВт постійного струму і живить двигун потужністю 135 кВт або 184 л. с.

Mini Cooper SE: названа вартість популярного електрокара - фото 365674

Mini Cooper SE: названа вартість популярного електрокара - фото 365676

Нагадаємо, водій завжди повинен бути зосередженим та уважним, щоб не спричинити ДТП. Проте не завжди є можливість добре виспатися та бути бадьорим. Підготували для вас поради, які допоможуть миттєво збадьоритися.

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Джерело: mymodernmet
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