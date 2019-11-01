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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Компанія BMW потролила Mercedes-Benz: кумедне фото

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Запекле протистояння BMW і Mercedes-Benz продовжується - фото 1
Запекле протистояння BMW і Mercedes-Benz продовжується

Автомобільний виробник BMW відзначив Хеловін кумедним твітом, у якому вирішив потролити свого головного конкурента – Mercedes-Benz. У Штутгарті жарт оцінили, але знайшли гідну відповідь, згадавши про патологічний гігантизм баварців щодо решітки радіатора.

Так BMW розмістила у твіттері пост з фотографією Mercedes-Benz E-Class, накритого покривалом із зображенням M5. Підпис до фотографії свідчив: "Сьогодні будь-який автомобіль може одягнутися в костюм улюбленого супергероя". Відповідь від концерну Daimler AG, який випускає автомобілі під маркою Mercedes-Benz, не забарилась.

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Компанія BMW потролила Mercedes-Benz: кумедне фото - фото 365283

У Штутгарті жарт оцінили, назвавши костюм дійсно страшним, особливо – грати радіатора. Про цей елемент екстер'єру вже давно точаться суперечки – запеклішими вони стали після того, як BMW показала флагманський X7, а також оновлений седан 7 серії.

Компанія BMW потролила Mercedes-Benz: кумедне фото - фото 365282

Нова філософія дизайну, ймовірно, пошириться і на інші моделі. Так, на купе 4 серії решітка радіатора стане ще більшою. І знімки серійної машини це підтверджують.

Компанія BMW потролила Mercedes-Benz: кумедне фото - фото 365285

Влітку цього року автомобільний журналіст Джейсон Камміс наочно порівняв "ніздрі" від моделей BMW різних років. Замість абстрактних міркувань він взяв і поміняв місцями решітки радіатора на X7 і седані третьої серії покоління E30.

Компанія BMW потролила Mercedes-Benz: кумедне фото - фото 365284

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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