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Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії

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Різдвяні касети - фото 1
Різдвяні касети

Всі ми іноді любимо поностальгувати за дитинством і юністю, навіть якщо вони були геть не безтурботними. Дехто навіть створює власні острівці ностальгії, як, наприклад, зробив Нік Коллінз. Він побудував магазин із відеокасетами – і це справжній меморіал 90-м!

Підготовка місця у підвалі дому під магазин

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379133

Оригінальну кімнату зі своєю колекцією Нік будував близько 4 років, а на розширення комірки під магазин хлопець витратив 2 місяці

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379134

Сам Нік зізнався, що запозичив цю ідею у ютуб-блогера Джеймса Рольфа

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379135

Раніше хлопець займався колекціонуванням ретроігор

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379137

Закінчивши свою колекцію, Нік вирішив перейти до колекціонування старих VHS-касет

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379138

Продовженням його захоплення стало створення такого "відеопрокату"

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379139

Стенд з мультфільмами: Черепашки-ніндзя, Люди-Ікс, Шоу Рена та Стімпі тощо

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379140

Колекція бойовиків

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379141

Куточок реслінгу і супергероїв

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379142

Фільми жахів

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379144

Добірка улюблених комедій 90-х

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379146

Нік готовий продати відеокасети зі своєї колекції, адже він хоче поділитися теплими спогадами про старі фільми та ігри з іншими людьми:

Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії - фото 379147

Читайте також: Як змінилися діти з улюблених новорічних фільмів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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