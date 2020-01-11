Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії

Всі ми іноді любимо поностальгувати за дитинством і юністю, навіть якщо вони були геть не безтурботними. Дехто навіть створює власні острівці ностальгії, як, наприклад, зробив Нік Коллінз. Він побудував магазин із відеокасетами – і це справжній меморіал 90-м!

Підготовка місця у підвалі дому під магазин

Оригінальну кімнату зі своєю колекцією Нік будував близько 4 років, а на розширення комірки під магазин хлопець витратив 2 місяці

Сам Нік зізнався, що запозичив цю ідею у ютуб-блогера Джеймса Рольфа

Раніше хлопець займався колекціонуванням ретроігор

Закінчивши свою колекцію, Нік вирішив перейти до колекціонування старих VHS-касет

Продовженням його захоплення стало створення такого "відеопрокату"

Стенд з мультфільмами: Черепашки-ніндзя, Люди-Ікс, Шоу Рена та Стімпі тощо

Колекція бойовиків

Куточок реслінгу і супергероїв

Фільми жахів

Добірка улюблених комедій 90-х

Нік готовий продати відеокасети зі своєї колекції, адже він хоче поділитися теплими спогадами про старі фільми та ігри з іншими людьми:

Читайте також: Як змінилися діти з улюблених новорічних фільмів