Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein

Зірка Дуже дивних справ знялася для Calvin Klein / gettyimages

Юна актриса Міллі Боббі Браун продовжує співпрацю з американським брендом Calvin Klein.

Зірка серіалу "Дуже дивні справи" з'явилася у святковій рекламній кампанії бренду.

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Міллі Боббі Браун знімалася на синьому фоні у сукні з паєтками, джинсовій сукні, затишному светрі та білому костюмі з деніму.

Різдвяні вогні та мила собака додали кадрам особливої святкової атмосфери.

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