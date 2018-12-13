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День Святого Миколая Новий рік 2019 Динамо

Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein

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Зірка Дуже дивних справ знялася для Calvin Klein - фото 1
Зірка Дуже дивних справ знялася для Calvin Klein / gettyimages

Юна актриса Міллі Боббі Браун продовжує співпрацю з американським брендом Calvin Klein.

Зірка серіалу "Дуже дивні справи" з'явилася у святковій рекламній кампанії бренду.

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Міллі Боббі Браун знімалася на синьому фоні у сукні з паєтками, джинсовій сукні, затишному светрі та білому костюмі з деніму.

Різдвяні вогні та мила собака додали кадрам особливої святкової атмосфери.

Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein - фото 294879

Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein - фото 294880

Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein - фото 294881

Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein - фото 294882

Міллі Боббі Браун знялася у святковому кампейні Calvin Klein - фото 294883

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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