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Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік

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Джіджі Хадід і Олександр Вонг для Pirelli - фото 1
Джіджі Хадід і Олександр Вонг для Pirelli

Pirelli показали календар на новий 2019 рік.

Над 46-им випуском працював британський фешн-фотограф Альберт Вотсон.

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Героями ілюстрованого модного календаря стали чотири жінки: актриса Джулія Гарнер, балерина Місті Коупленд, а також моделі Летиціїя Каста та Джіджі Хадід. Разом із ними на світлинах з'являються Кельвін Роял ІІІ, а також дизайнер Олександр Вонг.

Календар отримав назву "Сила мрій". Кольорові та чорно-білі фото були зроблені в Маямі та Нью-Йорку.

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294569

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294570

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294571

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294572

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294573

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294574

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294575

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294576

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294577

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294578

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294579

Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік - фото 294580

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Джерело: Buro247
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