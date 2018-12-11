Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік

Джіджі Хадід і Олександр Вонг для Pirelli

Pirelli показали календар на новий 2019 рік.

Над 46-им випуском працював британський фешн-фотограф Альберт Вотсон.

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Героями ілюстрованого модного календаря стали чотири жінки: актриса Джулія Гарнер, балерина Місті Коупленд, а також моделі Летиціїя Каста та Джіджі Хадід. Разом із ними на світлинах з'являються Кельвін Роял ІІІ, а також дизайнер Олександр Вонг.

Календар отримав назву "Сила мрій". Кольорові та чорно-білі фото були зроблені в Маямі та Нью-Йорку.

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