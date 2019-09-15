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Серіал Кріпосна Х-фактор

Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс

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Зустріч Володимира та Олени Зеленських з Мулою Куніс та Ештоном Кутчером - фото 1
Зустріч Володимира та Олени Зеленських з Мулою Куніс та Ештоном Кутчером / instagram

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена зустрілися в неформальній обстановці з парою голлівудських акторів – Мілою Куніс і Ештоном Кутчером.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 14 вересня зустрілися з відомою голлівудською актрисою українського походження Мілою Куніс та її чоловіком актором і продюсером Ештоном Кутчером. Знімками поділилася перша леді України на своїй сторінці в Instagram.

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"Приємне знайомство, жвава розмова і справжнє задоволення від спілкування", – прокоментувала кадри Олена Зеленська.

Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс - фото 355152

Зустріч з акторами пройшла в рамках 16-го форуму Ялтинської Європейської Стратегії YES, який проходить в Києві 12-14 вересня.

Відомо також, що Міла Куніс розповіла, що її не було в Україні понад 28 років. Але у минулому році вона відвідала місто, в якому народилася – Чернівці. Проте в Києві актриса ніколи не була, і зазначила, що столиця їй сподобалася.

Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс - фото 355149

Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс - фото 355150

Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс - фото 355151

Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс - фото 355153

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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