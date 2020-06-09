Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Мікрогрін: користь та різновиди популярного продукту

  • 7
Мікрозелень - фото 1
Мікрозелень / mosregtoday

Паростки зелені, що більше відомі як мікрогрін, допомагають омолодити організм і покращують травлення. Розповідаємо, які є види цього суперфуду.

У мікрозелені високий вміст поліфенолів, які є потужними антиоксидантами. Саме поліфеноли знижують ризик серцевих захворювань, раку і хвороби Альцгеймера.

І ще: 4 міфи про хліб, у які досі вірять

Види мікрозелені

  1. Рукола – багата аскорбіновою кислотою, і флавоноїдами, які сприяють зміцненню стінок кровоносних капілярів.
  2. Соняшник – високий вміст цинку і заліза, кальцію, йоду, фосфору і магнію, фолієвої і пантотенової кислоти, екзогенних амінокислот.
  3. Редис – джерело вітаміну С і сірки, що сприяє поліпшенню стану шкіри і волосся, має загальнозміцнювальний вплив на організм.
  4. Редис – швидко зростальний мікрогрін.
  5. Буряк – високий вміст вітамінів В, Е, А, С, РР, заліза, кальцію, йоду, магнію, аскорбінової і фолієвої кислот.
  6. Соя – вважається чудовим джерелом корисних амінокислот, заліза, вітамінів С і В1, сприяє зміцненню серцево-судинної системи. Мікрозелень сої ніжна, приємна на смак.
  7. Шпинат – містять протеїн, рослинні жири, вітаміни А, В1, В6, В2, С, D2, Е, К, Р, РР, залізо.
  8. Кінза –насичена корисним для шкіри бета-каротином, калієм, залізом, холін, фосфором, вітамінами Е, К, С і РР.
Зелень - фото 409095
Зелень

Це цікаво: Як швидко схуднути: поради для лінивих

Джерело: mosregtoday
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 152
Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
  • 05 червня, 18:00
  • 215
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2361937
Загрузка...
Новини