Мікрогрін: користь та різновиди популярного продукту

Паростки зелені, що більше відомі як мікрогрін, допомагають омолодити організм і покращують травлення. Розповідаємо, які є види цього суперфуду.

У мікрозелені високий вміст поліфенолів, які є потужними антиоксидантами. Саме поліфеноли знижують ризик серцевих захворювань, раку і хвороби Альцгеймера.

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Види мікрозелені

Рукола – багата аскорбіновою кислотою, і флавоноїдами, які сприяють зміцненню стінок кровоносних капілярів. Соняшник – високий вміст цинку і заліза, кальцію, йоду, фосфору і магнію, фолієвої і пантотенової кислоти, екзогенних амінокислот. Редис – джерело вітаміну С і сірки, що сприяє поліпшенню стану шкіри і волосся, має загальнозміцнювальний вплив на організм. Редис – швидко зростальний мікрогрін. Буряк – високий вміст вітамінів В, Е, А, С, РР, заліза, кальцію, йоду, магнію, аскорбінової і фолієвої кислот. Соя – вважається чудовим джерелом корисних амінокислот, заліза, вітамінів С і В1, сприяє зміцненню серцево-судинної системи. Мікрозелень сої ніжна, приємна на смак. Шпинат – містять протеїн, рослинні жири, вітаміни А, В1, В6, В2, С, D2, Е, К, Р, РР, залізо. Кінза –насичена корисним для шкіри бета-каротином, калієм, залізом, холін, фосфором, вітамінами Е, К, С і РР.

Зелень

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