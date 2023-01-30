Миколаївська вода за донат – волонтери продають солону воду з крана на ЗСУ

Станом на січень із продажу води "З нами Буг" вдалося виручити майже 20 тисяч гривень. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Розробники товару миколаївської води пропонують спробувати нею почистити зуби чи помити голову. Мовляв, відчути себе жителем півдня.

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За вторговані кошти волонтери закуповують аптечки для військових. Від початку продажу води вдалося продати 150 пляшок, а заробити 20 тисяч.

Кожна пляшка містить 200 мл і вартує сто гривень.

Напевно, багато хто чув, що у кожного жителя Миколаєва з крана тече солона вода, але мало хто з не миколаївців має уявлення про те, яка це вода. Ми вирішили, що краще один раз спробувати, ніж 100 разів почути, та випустили лімітовану партію прифронтової води, – пишуть ідейники миколаївської води.

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