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На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну

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На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну - фото 1

Італійський вуличний художник графіті TVBOY створив у Бучі та Ірпені кілька настінних малюнків. Дивіться на зображення, якими митець висловив підтримку місцевим жителям!

TVBOY, чиє справжнє ім'я – Сальваторе Бенінтенде, підтримав Україну у мистецький спосіб. У Бучі біля міськради з'явилося графіті, на якому зображений знак "Стоп" та дівчинка, яка домальовує напис "війна", чим закликає припинити війну.

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Зупинити війну в Україні закликає увесь світ. Політики, митці, спортсмени об'єднуються у підтримці нашої країни. Кожен по-своєму допомагає перемогти та відбудувати. Не мовчить італійський TVboy художник, який також підтримав жителів Бучі й закликав своїм малюнком-графіті зупинити війну. У своїй унікальній роботі, яку залишив на згадку бучанцям, він використав техніку трафарету. Дякуємо TVBOY за твій художній голос для нашої спільної Перемоги!", – зазначили у соцмережах місцевої ради.

На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну - фото 519038

Ще одне графіті можна побачити на стіні Бучанського ліцею №4. Це зображення дівчинки, яка малює символ миру в кольорах українського прапора.

На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну - фото 519039

В Ірпені черговий всесвітньовідомий вуличний митець TVboy. Сподіваюсь, що подібні акції допоможуть популяризувати й наш проєкт з відновлення ЦБК. Інша робота сфотографована на руїнах стадіону поруч", – зазначив Руслан Савчук, голова правління в Українському кіноінституті.

Також TVboy створив символічні малюнки про підтримку України в Ірпені на зруйнованому росіянами будинку культури. На графіті можна побачити двох хлопчиків у синій та жовтій футбольних формах, з символічними написами на спині – цифри 20 і 23, а також слова "мир" та "надія".
На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну - фото 519040
На іншому настінному малюнку зображена маленька дівчинка і військовий.
На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну - фото 519041

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