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Міфи про воду, у які саме час перестати вірити

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Міфи про воду - фото 1
Міфи про воду / mensjournal

Розбираємо популярні омани про воду і з'ясовуємо, коли, в якому вигляді і в якій кількості варто вживати воду.

Треба пити вісім склянок води на день. Два літри – середня величина, відповідна для здорової дорослої людини, яка не займається фізичною працею. Насправді ж, чоловікам і жінкам, спортсменам і офісним працівникам, жителям холодних і спекотних країн потрібна різна кількість води. Найкраще орієнтуватися на спрагу. Хочете пити – пийте. Головне заповнити витрату води, що забезпечує обмін речовин.

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Пити під час їжі шкідливо. Кумедно, але так кажуть люди, переконані в користі супів і шкоді їсти хліб всухом'ятку. Насправді, запиваючи їжу водою, ми допомагаємо шлунку засвоювати з'їдене.

Вода для нашого здоров'я - фото 360660
Вода для нашого здоров'я

Треба пити пляшкову воду. Цю помилку підтримують цілком об'єктивні дані про низьку якість водопровідної води в різних містах України. Але якщо з-під крана тече відповідна санітарним нормам вода, її можна пити. Правда, перевірити це можна тільки в лабораторії, тому водопровідну воду краще фільтрувати і кип'ятити.

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Джерело: mensjournal
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