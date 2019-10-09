Міфи про воду, у які саме час перестати вірити

Розбираємо популярні омани про воду і з'ясовуємо, коли, в якому вигляді і в якій кількості варто вживати воду.

Треба пити вісім склянок води на день. Два літри – середня величина, відповідна для здорової дорослої людини, яка не займається фізичною працею. Насправді ж, чоловікам і жінкам, спортсменам і офісним працівникам, жителям холодних і спекотних країн потрібна різна кількість води. Найкраще орієнтуватися на спрагу. Хочете пити – пийте. Головне заповнити витрату води, що забезпечує обмін речовин.

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Пити під час їжі шкідливо. Кумедно, але так кажуть люди, переконані в користі супів і шкоді їсти хліб всухом'ятку. Насправді, запиваючи їжу водою, ми допомагаємо шлунку засвоювати з'їдене.

Вода для нашого здоров'я

Треба пити пляшкову воду. Цю помилку підтримують цілком об'єктивні дані про низьку якість водопровідної води в різних містах України. Але якщо з-під крана тече відповідна санітарним нормам вода, її можна пити. Правда, перевірити це можна тільки в лабораторії, тому водопровідну воду краще фільтрувати і кип'ятити.

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