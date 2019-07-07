Ми всі це робили: підтвердився популярний міф про Windows

Під час зависання або повільної роботи комп'ютера деякі користувачі мають звичку смикати курсором миші. Як з'ясувалося, цей простий процес насправді допомагає Windows працювати швидше, але відноситься це до попередніх його версій операційної системи.

На одному корисному ресурсі питань і відповідей Stack Exchange користувач під псевдонімом user2652379 підтвердив факт користі від смикання курсором мишки у Windows 95. Він дослідним шляхом встановив, що процес встановлення програм та ігор можна прискорити, якщо під час інсталяції безперервно смикати мишкою. Користувача підтримали багато учасників форуму, перевіривши цей процес особисто на практиці.

І ще: ТОП-20 найпотужніших гаджетів на ринку за версією AnTuTu

Windows 95 обробляє події циклами, причому завдання введення і виведення виконуються відразу, а на фонові завдання в кожному циклі виділяється 15,6 мілісекунди. Коли курсор починає рухатися, буфер заповнюється вхідними подіями, які перезапускають цикл. В результаті фонові завдання виконуються набагато швидше. Таким чином можна було скоротити час встановлення великих ігор приблизно у 4 рази. У більш пізніх версіях Windows розподіл пріоритету завдань було змінено, і рух курсору не прискорює інсталятори.

Читайте також: 5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном